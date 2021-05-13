Власти Кандалакшского района поддержат приют "Собачий ангел"

"Собачий" вопрос будут решать вместе. Фото: администрация Кандалакшского района

Власти Мурманской области сейчас стараются наладить контакт с владельцами приютов для животных, ведь им очень нужна поддержка. Так, например, в регионе запустили конкурс грантов для НКО, заботящихся о братьях наших меньших.

А в Кандалакше местный вагончик "Собачий ангел" посетил глава Кандалакшского района Михаил Павлов. Он привез четвероногим питомцам небольшие подарки и пообщался с организаторами приюта. Обещает, что без помощи животные не останутся.

- Сейчас здесь содержится 14 собак. Ребята-волонтеры гуляют с питомцами, убирают территорию, кормят и обучают собак. Но "Собачьему Ангелу" нужна и другая поддержка. Договорились, что направим сюда бригаду для уборки мусора. Поможем также расширить территорию для дальнейшего обустройства вольеров, - отметил Михаил Павлов.

Добровольцы готовы помогать в стерилизации и передержке четвероногих. Варианты, как это сделать правильно, будут прорабатываться отдельно.

- Уверен, консолидировав усилия, мы постепенно решим "собачий" вопрос. А у кого-то из четвероногих, наконец, появится новый дом, - подчеркнул глава района.

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