В Мурманске на улице Жуковского вспыхнула двухэтажная пристройка

Пожар произошел в двухэтажной, не используемой пристройке. Фото: vk.com/murmanskgroup

В микрорайоне Роста в Мурманске, на улице Жуковского, 7 вспыхнуло кирпичное здание. Валивший от возгорания сильный дым был очень хорошо заметен местным жителям.

- Пожар произошел в двухэтажной не используемой пристройке. Строение заброшенное, пострадавших нет. На место прибыло пожарно-спасательное подразделение, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Напомним: в Мурманске из пожара в доме на проспекте Кирова спасли ребенка. Возгорание произошло в коридоре на втором этаже.

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