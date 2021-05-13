Дорогу на Териберку и Туманный закрыли для всех видов транспорта

Спасатели просят водителей учитывать погодные условия. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Вечером 12 мая дорогу на Териберку и в Туманный закрыли из-за ее плохого состояния. Однако для легковых авто путь был свободен. С 13 мая движение закрыли для всех видов транспорта.

- С 12.30 для проведения ремонта дорожного полотна закрывается движение для всех видов транспорта на участке дороги «Кола- Серебрянские ГЭС» с 81 километра по 135 километр. Пропуск транспорта для обеспечения жизнедеятельности в Туманный проводится в штатном режиме. Будьте внимательны и осторожны! - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Спасатели просят водителей по возможности воздержаться от дальних поездок на личном авто, учитывать погодные условия.

Узнать о состоянии дорог Мурманской области можно на официальном сайте «Мурманскавтодора», а также уточнить в диспетчерской службе по телефонам (8152) 214-070, (8152) 250-808.

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