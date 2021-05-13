Число умерших от коронавируса в Мурманске на 13 мая 2021 года составило 1179 человек

За последние сутки от коронавируса умерли еще 2 человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 13 мая 2021 года - 1179 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса умерли еще 2 человека.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 50 630 человек, 29 новых случаев выявили за последние сутки.

Больше всего заболевших приходится неизменно на Мурманск (+19, всего 25149), следом идет Североморск (+3, всего 4666). Тройку замыкает Кандалакшский район (всего 3463).

Выздоровели 47887 северян, а на лечении с COVID-19 остаются 1564 пациента.

Напомним: в Мончегорске вылечили последнего пациента с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.

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