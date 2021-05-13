В Мурманске из пожара в доме на проспект Кирова спасли ребенка

С вышележащих этажей эвакуировали 10 человек, спасли 7 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рано утром 13 мая в Мурманске в семиэтажном доме на улице Кирова, 38 произошел пожар. Языки пламени объяли коридор на втором этаже.

- В 05.45 по системе "112" в оперативно-дежурную службу поступила информация о возгорании в общем коридоре на втором этаже жилого многоквартирного дома. Сгорели предметы мебели, личные вещи, облицовка пола на общей площади 4 квадратных метра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

С вышележащих этажей эвакуировали 10 человек, спасли 7 местных жителей, в том числе одного ребенка. На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения - 17 человек личного состава, 4 единицы техники.

Напомним: в Малом Сафоново из-за пожара в детском саду эвакуировали малышей. В учреждении загорелась проводка:

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