Стали известны подробности происшествия с полицейским в Мурманске

В данный момент следователи проводят проверку, устанавливается, был ли это несчастный случай или нет. Фото: СУ СКР по МО

Утром 13 мая перед зданием отделения МВД по Ленинскому округу 33-летний сотрудник полиции ранил себя. В этот момент при себе у него было оружие, а сам пострадавший находится в своей машине.

- Сотрудника госпитализировали с огнестрельным ранением головы, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Алина Александрович.

В данный момент следователи проводят проверку, устанавливается, был ли это несчастный случай или нет. Также служебную проверку проводят в УМВД по Мурманской области.

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