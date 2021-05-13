В Мурманской области начался прием заявок на конкурс грантов для собачьих приютов

Грант позволит создать до 25 декабря этого года дополнительные места в приютах. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

12 мая в Мурманской области стартовал прием заявок на конкурс грантов для некоммерческих организаций на создание дополнительных мест для содержания бездомных животных в приютах.

- Конкурс проводится по поручению губернатора Андрея Чибиса, решение его провести было озвучено в апреле. Главная цель – поддержать НКО, которые действительно ответственно относятся к вопросу заботы о бездомных животных. На эти цели из областного бюджета выделено более 3,5 миллиона рублей, - отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Грант позволит создать до 25 декабря этого года дополнительные места в приютах для содержания не менее 167 животных. Подать заявку на конкурс можно до 11 июня.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте комитета по ветеринарии Мурманской области или обратившись по телефону (8152) 48-78-95.

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