В дома Верхнего Луостари вернули тепло и горячую воду

Осталось только вернуть в дома электроэнергию. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

С вечера 12 мая жители поселка Верхнее Луостари остались практически без всех благ цивилизации. Под отключение горячей воды, отопления и электроэнергии попали 6 домов, где проживает 860 человек. Из социально значимых объектов - котельная № 146.

- Причиной аварии стало падение деревянной опоры ЛЭП. На месте работает аварийная бригада РЭС «Заозерский» филиала «Северо-Западного» АО «Оборонэнерго», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

На данный момент уже восстановили водоснабжение по всем адресам, а также запустили дизельный генератор на котельной - подача тепла также идет в полном объеме.

Осталось только вернуть в дома электроэнергию.

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