В Мурманске сотрудник полиции ранил себя перед зданием МВД

Сотрудника госпитализировали в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Утром 13 мая в Ленинском округе Мурманске случилось ЧП: у здания ОМВД на проспекте Героев-североморцев, 63/2 ранил себя сотрудник полиции. При себе он имел огнестрельное оружие.

- УМВД России по Мурманской области подтверждает факт наличия огнестрельного ранения у сотрудника полиции, 1987 года рождения. В настоящее время он госпитализирован. Назначено проведение служебной проверки, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

За жизнь полицейского борются врачи.

Проводится проверка.

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