За замечание о громкой музыке житель Колы пнул полицейского в живот

Мужчина пнул полицейского в живот. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Северяне часто вызывают полицейских потому, что соседи увлеклись и слишком громко слушают музыку. Подобный случай в Коле закончился уголовным делом.

В марте этого года соседи 30-летнего мужчина с проспекта Миронова позвонили по "02", так как сосед выпивал под орущую музыку. Когда прибыл сотрудник полиции, северянин не стал прятаться за закрытой дверью.

- Он вышел на лестничную площадку, где нанес полицейскому один удар ногой в живот, желая воспрепятствовать осуществлению потерпевшим своих служебных обязанностей. Последнему причинены телесные повреждения, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Протрезвев, мужчина раскаялся в том, что сделал, но было поздно: в его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к году условно и испытательному сроку на такой же период.

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