Прокуратура проверит сход вагонов под Оленегорском

Три вагона сошли с рельсов под Оленегорском [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ночь с 12 на 13 мая под Оленегорском на 21-м приемо-отправочном железнодорожном пути сошли с рельсов три пустых товарных вагона. Все случилось около полуночи.

Случившееся заинтересовало прокуратуру, которая начала проверку.

- В настоящее время восстановительные работы завершены, пострадавших нет, движение поездов не приостанавливалось. Транспортная прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц и примет меры, - сообщили в Мурманской транспортной прокуратуре.

Напомним: следовавшие в Мурманск пассажирские поезда задержались в пути из-за схода вагонов. К 23.30 12 мая движение было восстановлено.

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