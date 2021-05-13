В Кольском районе погиб рыбак

Водитель снегохода погиб на месте. Фото: Северо-Западный РПСО

Очередная беда с рыбаками случилась в Мурманской области, но уже не на воде, а на суше. Как сообщили в Северо-Западном РПСО, 12 мая у озера Иваръявр Кольского района перевернулся во время движения снегоход: водитель в темноте не заметил обрыв, сорвался с него на камень.

- К месту незамедлительно выехали спасатели со снегоходом. На снегоходе они добрались от поселка, расположенного на 49-м километре Серебрянской дороги, до района поиска. На месте выяснилось, что, к сожалению, помощь требуется только одному из них. Второй мужчина, житель другого региона, погиб, - сообщили в Мурманском Арктическом координационном аварийно-спасательном центре.

Водитель снегохода погиб на месте, а вот его товарищ получил травмы, но смог выбраться на сопку, поймал сигнал и с мобильного позвонил по телефону "112".

Пострадавшего спасатели передали скорой помощи.

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