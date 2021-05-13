Рядом с Оленегорском сошли с путей три товарных вагона

Три вагона сошли с рельсов под Оленегорском [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Олег ЗОЛОТО

12 мая в Карелии сошли с путей 19 вагонов, из-за чего задержались пассажирские поезда, следующие в Мурманск. Похожая ситуация повторилась в Мурманской области через пару часов.

Как сообщили в МЧС по региону, около полуночи рядом с железнодорожной станцией "Оленегорск" на 22 пути с рельсов сошли три товарных вагона, грузов в них не было.

- Движение поездов не затруднено. Погибших, пострадавших нет. К месту схода вагонов выдвинулась оперативная группа Оленегорского ПСГ в составе двух человек и служба оперативного реагирования Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте в составе четырех человек, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Также к месту ЧП из Мурманска вышел ремонтно-восстановительный поезд. Причина происшествия уже известна - машинист задел опорный столб контактной сети.

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