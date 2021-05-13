После трагических событий в Казани Евгений Никора проверил школы в Мурманске

Евгений Никора проверил безопасность в школах города. Фото: администрация Мурманска

Глава администрации Мурманска Евгений Никора после событий в Казани провел выборочную проверку школ в центре города. Под его инспекцию попали гимназии №№2 и 3, лицей № 2 и школа № 36.

- В целом, к организации пропускного режима в этих учебных заведениях нареканий у меня нет. Техническими средствами (видеокамерами) учреждения оборудованы, в каждом функционирует пост охраны, установлены металлодетекторы и системы тревожной сигнализации, - сообщил на своей странице Евгений Никора.

Тем не менее, он поручил усилить меры противодействия терроризму и провести профилактические мероприятия. Помимо этого на заседании антитеррористической комиссии руководители города разработали план по профилактике преступлений на социальных объектах и в местах массового пребывания людей. В очередной раз подняли вопрос о необходимости работы с несовершеннолетними и контролем за доступом посторонних лиц в стены школ.

Читатели под постом пишут, что выборочной проверки школ в центре города недостаточно и нужно проводить ее в сплошном режиме.

- Надо провести проверки во всех школах города и области, чтоб избежать повторения трагедии, - пишет Светлана Нестерова.

Безусловно, школы в отдаленных районах города, в неблагополучных районах должны проверяться в первую очередь. Евгений Никора ответил, что проверка пройдет по всем школам города.

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