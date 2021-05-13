В Мурманской области в 2021 году заменят 28 лифтов

Лифты в этом году устанавливают от Могилевского завода лифтового машиностроения, которые отличаются тихим ходом и энергосбережением, что, в свою очередь, по утверждению производителя гарантирует комфорт в эксплуатации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фонд капитального ремонта Мурманской области отчитался о проделанной работе. Из 28 лифтов, которые запланированы к замене в 2021 году, уже заменили 21 в 13 многоквартирных домах. Буквально 12 мая были сданы два лифта на улице Русанова, 1. Еще три объекта на подходе.

- Большинство лифтов должны заменить до 3 июня, а вот в Полярном подрядчик приступил к работам только 11 мая, и срок окончания 17 сентября, - уточнили в Фонде.

Лифты в этом году устанавливают от Могилевского завода лифтового машиностроения, которые отличаются тихим ходом и энергосбережением, что, в свою очередь, по утверждению производителя гарантирует комфорт в эксплуатации.

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