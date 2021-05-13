Сенатор от Мурманской области будет лоббировать возвращение в школы медицинских кабинетов и бесплатные прививки в частных клиниках

Татьяна Кусайко выступила перед депутатами с отчетом о работе за 2020 год.

На заседании Мурманской областной Думы 12 мая депутаты заслушали отчет сенатора от Мурманской области Татьяны Кусайко о работе за 2020 год.

Парламентариям она рассказала, что внесла 44 проекта на рассмотрение, участвовала в разработке ряда законопроектов, например, об обязательном медицинском страховании. Раньше организации могли оставлять себе 10% от сэкономленных средств, теперь же они все должны возвращать в бюджет.

Часть законопроектов находится на рассмотрении. Один из них - о запрете рекламы смесей, как замены грудного молока.

- Также мы прорабатываем вопрос о бесплатных профилактических прививках в частных клиниках. Еще одна важная инициатива - закрепление термина "школьная медицина", возвращение в школы медицинских кабинетов современного типа. На контроле находится вопрос с приватизацией жилья для медицинских работников на Крайнем Севере, - сообщила Татьяна Кусайко.

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