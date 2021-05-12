Три мурманских поезда задержатся из-за схода вагонов грузового поезда в Карелии

В "РЖД" работает штаб по ликвидации последствий схода. Фото: Никита ПОЛЬКО

Днем 12 мая на станции Заделье, что находится в Кондопожском районе Карелии,сошли с рельс 14 порожних вагонов грузового поезда. Из-за происшествия движение на участке Петрозаводск — Медвежья Гора приостановлено. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет.

Пассажирам из Мурманской области придется подождать отправки своего поезда.

- В связи с произошедшим ожидается задержка поездов дальнего следования - № 15 "Мурманск - Москва", № 91 "Мурманск - Москва" и № 16 "Москва - Мурманск". Также возможны изменения в графике движения пригородных поездов. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства, - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В "РЖД" работает штаб по ликвидации последствий схода, на место направили восстановительные поезда со станций Петрозаводск и Медвежья Гора.

Информацию о движении поездов можно получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00.

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