Погода на 13 мая 2021 года в Мурманске: до +20 градусов, местами дождь

Погода обещает быть относительно теплой. Фото: Олег ФИЛОНОК

13 мая в Мурманской области будет теплее, чем обычно. Это уже радует. Но без осадок небесная канцелярия нас не оставит.

- В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет дождь. Ветер южный, днем на северо-западе северо-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью +3+8, днем +15+20 градусов, на северо-западе +10+15, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Сейчас Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле под влиянием атмосферных фронтов. 14 мая ожидается усиление антициклона над Баренцевым морем, поворот ветра к северо-восточному направлению и понижение температуры воздуха. Так что вылазки на шашлыки лучше отложить.

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