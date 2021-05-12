Николай Патрушев возложил цветы к мемориалу защитникам Заполярья в Мурманске

Совещание также открылось минутой молчания - в память о погибших во время стрельбы в школе в Казани. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сегодня, 12 мая, в Мурманске работает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Перед совещанием по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе он возложил цветы к мемориалу "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны".

Вместе с Николаем Патрушевым к Вечному огню пришли губернатор Андрей Чибис, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан и командующий Северным флотом Александр Моисеев. Они почти память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Совещание также открылось минутой молчания - в память о погибших во время стрельбы в школе в Казани.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заседание Мурманской областной Думы началось с минуты молчания. Для нее было сразу два печальных повода (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru