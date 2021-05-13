Какой недвижимостью владели депутаты Мурманской областной Думы в 2020 году

Редакция «КП» представляет дайждест по квартирам, земельным участкам и другому недвижимому имуществу заполярных законотворцев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Традиционно весной на парламентском сайте обнародованы данные о недвижимом имуществе, которым владели депутаты Мурманской областной Думы в 2020 году. Редакция «КП» представляет дайждест по квартирам, земельным участкам и другому недвижимому имуществу заполярных законотворцев.

Ничем не владеют 5 парламентариев: Максим Белов, Михаил Ильиных, Борис Пищулин, Александр Шестак, Алексей Штырхунов. У Геннадия Степахно в собственности только гараж, а у Олега Черкашина только доля в квартире. Все остальные депутаты – с серьезной недвижимостью.

По одной квартире имеют Михаил Антропов, Герман Иванов, Иван Новокшонов, Евгений Тарбаев, Андрей Фоменко, Андрей Чернев, Юрий Назаров.

У Владимира Мищенко к квартире прилагается гараж. У Максима Иванова все по частям – квартира и гараж в совместной собственности с супругой и доля в другой квартире, примерно такая же история у Алексея Игумнова. У Владимира Ахрамейко и Натальи Ведищевой целые квартиры и доли в других квартирах. У Игоря Найденова квартира с гаражом и недостроенным домом. Больше всего апартаменов у Юрия Шадрина – четыре квартиры, гараж и нежилое строение.

Все остальные депутаты – землевладельцы с построенными и строящимися домами. Больше всего земли у Вячеслава Попова – три участка суммарным размером 12000 кв.м. Больше всего по количеству объектов недвижимости у Леонида Лукичева – три земельных участка, дом, садовый дом, два гараж и квартира, зато весомые объекты у Олега Минина - два земельных участка, два дома, квартира и гараж.

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