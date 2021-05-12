Экс-инженер штаба Северного флота отдал 11 миллионов рублей за невыполненную работу

Мужчине назначили наказание - 4 года лишения свободы условно. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бывшего главного инженера штаба Северного флота признали виновным в совершении преступления по части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". Госслужащий причинил военному ведомству значительный ущерб.

Известно, что в апреле 2017 года «Объединенное стратегическое командование Северного флота» заключило госконтракт с АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» на оказание услуг по очистке земель войсковой части , загрязненных нефтепродуктами.

В ноябре того же года, инженер, зная о том, что компания не в полном объеме и ненадлежащим образом выполнила взятые на себя обязательства по очистке территории, подписал акт сдачи-приемки выполненных работ, на основании которого военное ведомство перечислило исполнителю 13 миллионов рублей. Из указанной суммы, по оценкам специалистов, почти 11,4 миллионов рублей выплачено за фактически невыполненные работы.

- Приговором Ленинского районного суда Мурманска мужчине назначили 4 года лишения свободы условно, а также лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 2 года, - сообщили в следственном комитете РФ по Северному флоту.

Гражданский иск о возмещении причиненного ущерба, заявленный представителем военного ведомства, рассмотрят в порядке гражданского судопроизводства.

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