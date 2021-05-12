Николай Патрушев: В Мурманске предотвратили теракт в торговом центре

Николай Патрушев сообщил, что в 2020 году в СЗФО предотвратили три теракта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманске прошло совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе под руководством секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

На нем он сообщил, что в 2019 году спецслужбы предотвратили в СЗФО три теракта, а в 2020 году один мог случиться в столице Заполярья.

- В том числе планируемый теракт в торговом центре Мурманска, - отметил Николай Патрушев.

Напомним: готовивший теракт житель Мурманска получил 12 лет лишения свободы и 200 тысяч рублей штрафа. 36-летний сторонник запрещенного в России «Правого сектора»* хотел взорвать администрацию Ленинского округа.

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