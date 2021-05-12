В Мурманской области изменят правила пользования региональным материнским капиталом

Так, сейчас применить полученные средства можно через 1,5 года после рождения ребенка. Фото: Анастасия Осипова

На очередном заседании Мурманской областной Думы 12 мая министр социального развития и труда Сергей Мякишев выступил с законопроектом об изменении правил пользования региональным материнским капиталом.

Так, сейчас применить полученные средства можно через 1,5 года после рождения ребенка.

- Мы же предлагаем возможность воспользоваться средствами или их частью сразу после рождения ребенка, - сообщил Сергей Мякишев.

Депутаты такое решение поддержали.

Напомним: в свое время был расширен список направлений, на которые можно потратить деньги. В частности, была добавлена возможность направлять средства на ремонт жилья или лечение детей.

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