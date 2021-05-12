Председатель товарищества собственников жилья в Мурманске нарушал законодательство

Руководитель ТСЖ должен был в течение месяца принять меры по устранению нарушений. Фото: правительство МО

В марте этого года прокуратура провела проверку исполнения требований жилищного законодательства товариществом собственников жилья, которое управляет многоквартирными домами в Октябрьском округе. В итоге в адрес председателя ТСЖ внесли представление об устранении нарушений закона. Но тот не спешил что-либо исправлять.

- Руководитель ТСЖ должен был в течение месяца принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений, их причин и условий, им способствующих. А о результатах сообщить прокурору в письменной форме. Однако надлежащий ответ о результатах рассмотрения представления прокурора и устранении нарушений предоставлен не был, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

По данному факту прокуратура округа в отношении председателя ТСЖ вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 17.7 КоАП РФ, которое направлено в суд для рассмотрения по существу.

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