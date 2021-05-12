Найденную в Мурманске минометную мину уничтожили саперы Северного флота

С начала года саперы Северного флота утилизировали более 100 подобных находок.

На майских праздниках в Мурманске на улице Домостроительной обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны. 80-миллиметровый боеприпас уничтожили саперы.

- Утилизацию мины провели методом подрыва на одном из полигонов морской инженерной службы Северного флота в районе поселка Щукозеро Мурманской области. Для подрыва боеприпаса использовали 400 граммовую тротиловую шашку, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Количество взрывоопасных находок времен Великой Отечественной войны в Заполярье традиционно увеличивается в весенне-летний период после сходе снега. С начала года саперы Северного флота утилизировали более 100 подобных находок.

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