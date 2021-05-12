Назначена дата отчета губернатора Мурманской области об итогах 2020 года

Как сообщил спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, глава региона выступит перед депутатами 18 июня. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Традиционное событие первого полугодия - отчет губернатора Мурманской области о проделанной работы за 2020 год.

Как сообщил спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, глава региона выступит перед депутатами 18 июня. При этом дата может измениться.

Напомним: в марте Андрей Чибис подвел итоги двухлетней работы на посту губернатора Мурманской области. В правительстве рассказали о главных достижениях за 2019-2020 годы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лавина - снежная хватка Хибин. Смертельная красота гор глазами фотографа (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru