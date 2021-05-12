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Политика12 мая 2021 14:25

Назначена дата отчета губернатора Мурманской области об итогах 2020 года

Глава региона выступит перед депутатами облдумы
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Как сообщил спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, глава региона выступит перед депутатами 18 июня.

Как сообщил спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, глава региона выступит перед депутатами 18 июня.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Традиционное событие первого полугодия - отчет губернатора Мурманской области о проделанной работы за 2020 год.

Как сообщил спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, глава региона выступит перед депутатами 18 июня. При этом дата может измениться.

Напомним: в марте Андрей Чибис подвел итоги двухлетней работы на посту губернатора Мурманской области. В правительстве рассказали о главных достижениях за 2019-2020 годы.

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