Назначена дата отчета губернатора Мурманской области об итогах 2020 года

Как сообщил спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, глава региона выступит перед депутатами 18 июня.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Традиционное событие первого полугодия - отчет губернатора Мурманской области о проделанной работы за 2020 год.
Как сообщил спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, глава региона выступит перед депутатами 18 июня. При этом дата может измениться.
Напомним: в марте Андрей Чибис подвел итоги двухлетней работы на посту губернатора Мурманской области. В правительстве рассказали о главных достижениях за 2019-2020 годы.
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