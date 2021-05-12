Министр Сергей Мякишев рассказал, будут ли повышать возраст для "зарплаты мамы" в Мурманской области

Мера поддержки интересует северян, и поступают предложение изменить возраст для тех, кто может в ней участвовать: с 26 лет до, например, 28 или 30. Фото: Правительство МО

В июле 2018 года в Мурманской области появилась новая социальная выплата - северянки, родившие первенца до 26 лет, могут получать по 14 тысяч рублей в месяц, пока малышу не исполнится 1,5 года.

Действие программы решили продлить до 31 декабря 2026 года. Также было решение ввести новое правило: теперь получать "зарплату мамы" могут и те, у кого нет регистрации в Заполярье.

Мера поддержки интересует северян, и поступают предложение изменить возраст для тех, кто может в ней участвовать: с 26 лет до, например, 28 или 30.

- Когда мы разрабатывали программу, то много спорили насчет возраста. Но все-таки 19-26 лет, как говорят исследования, самый благоприятный возраст. С биологической точки зрения и общечеловеческой важно подержать молодые семьи, - прокомментировал предложение министр социального развития и труда Сергей Мякишев.

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