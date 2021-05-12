Представителям НКО Мурманской области расскажут о привлечении финансовых ресурсов в свою деятельность

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться, направив наименование организации, должность, ФИО участника, контактную информацию на эл. адрес sosmurm@mail.ru, либо позвонив по телефону +79113322284 Фото: Михаил ФРОЛОВ

О том, как правильно привлекать финансовые средства в деятельность некоммерческой организации, как сделать так, чтобы организация была финансово устойчивой, как привлечь средства на реализацию социально значимых проектов и о многом другом, не менее важном расскажет на семинаре «Экономическая устойчивость НКО: фандрайзинг и не только» директор департамента фандрайзинга и коммуникаций Детских деревень – SOS Россия Дмитрий Даушев.

Дмитрий Даушев – постоянный спикер и эксперт на российских и международных конференциях и семинарах. Учредитель российской Ассоциации Фандрайзеров. Автор и соавтор ряда книг, статей и пособий на тему привлечения средств, развития НКО. Главное – практик, практик и еще раз практик.

Для удобства участников семинар состоится в двух городах области:

17 мая в Кандалакше с 14.00 до 18.00 на базе Детской деревни – SOS Кандалакша (ул. Данилова, 51)

18 мая в Мурманске с 14.00 до 19.00 на базе Мурманской областной научной библиотеки (ул. Софьи Перовской, 21А)

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться, направив наименование организации, должность, ФИО участника, контактную информацию на эл. адрес sosmurm@mail.ru, либо позвонив по телефону +79113322284 (Наталия Зубова, руководитель Ресурсного центра по поддержке СО НКО).

Участие в семинаре бесплатное. Семинар проводится ЧУСО «Социальный центр – SOS Мурманск» в рамках реализации проекта «Ресурсный центр по поддержке СО НКО», получившего финансовую поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области

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