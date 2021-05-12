Прокуратура проводит проверку по сбору данных о школьниках Мурманской области

Доступ к электронному документу получили посторонние лица. Фото: Антон ЗАБИРОВ

11 мая в сети оказались персональные данные школьников из Мурманской области. Случилось это после того, как в учебные учреждения направили документ за подписью министра образования и науки региона Ольги Дзюбы, чтобы были сформированы списки учеников, поведение которых вызывает опасения.

Доступ к электронному документу получили посторонние лица.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Напомним: ситуацию прокомментировали в правительстве Мурманской области.

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