Прокуратура проводит проверку по сбору данных о школьниках Мурманской области

Доступ к электронному документу получили посторонние лица.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
11 мая в сети оказались персональные данные школьников из Мурманской области. Случилось это после того, как в учебные учреждения направили документ за подписью министра образования и науки региона Ольги Дзюбы, чтобы были сформированы списки учеников, поведение которых вызывает опасения.
Доступ к электронному документу получили посторонние лица.
- По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.
Напомним: ситуацию прокомментировали в правительстве Мурманской области.
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