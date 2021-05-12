Выплату родившим до 26 лет первенца жительницам Мурманской области продлят на пять лет

Так как программа показывает положительный результат, ее решили продлить на пять лет - до 31 декабря 2026 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С июля 2018 года в Мурманской области действует дополнительная мера социальной поддержки: северянки, родившие первенца до 26 лет, получают 1,5 года по 14 тысяч рублей в месяц.

- К сожалению, мы не увидели резкого роста рождаемости, она составила 5%, но главная задача была - преломить ситуацию с падением рождаемости. Мы наблюдаем, что срок рождения первенца все отодвигается, хотя оптимальный возраст для этого - от 19 до 26 лет, - сообщил министр социального развития и труда Мурманской области Сергей Мякишев.

Так как программа показывает положительный результат, ее решили продлить на пять лет - до 31 декабря 2026 года.

Также теперь "зарплату мамы" смогут получать женщины без местной регистрации.

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