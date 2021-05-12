В Мончегорске вылечили последнего пациента с коронавирусом

Сейчас для больных коронавирусом развернута 381 койка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области становится все лучше. Напомним: по данным на 11 мая, от опасной инфекции никто не умер. Также губернатор региона Андрей Чибис сообщил о том, что в Мончегорске вылечили последнего пациента с COVID-19. Всего в городе с начала пандемии насчитывалось 3377 зараженных.

- Спокойная ситуация по коронавирусу позволила сократить 75% ковидных коек, - отметил Андрей Владимирович в своем Instagram.

Сейчас для больных коронавирусом развернута 381 койка, 25-30% из их числа свободны. Сократилось и количество ковидных бригад: работают 13 бригад скорой помощи и 8 патронажных. 1010 человек находятся в обсерваторах, 434 - на изоляции.

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