Стала известна дата прощания с Вячеславом Немкиным в Мурманске

Вячеслав Немкин с 1978 по 2008 год возглавлял комитет по физической культуре и спорту. Фото: правительство МО

8 мая Мурманск лишился еще одного выдающегося человека - Вячеслава Васильевича Немкина. Один из зачинателей "Мурманской мили" скоропостижно скончался на 74-м году жизни.

Вячеслав Немкин с 1978 по 2008 год возглавлял комитет по физической культуре и спорту Мурманска. Заслужил почетные звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ», «Почетный работник общего образования РФ». В последние годы возглавлял Совет ветеранов Мурманской области, был начальником отдела военно-патриотической и спортивной работы областного отделения политической партии КПРФ.

Также северянин был одним из основателей "Мурманской мили" - легкоатлетического забега по Кольскому мосту, других спортивных и патриотических мероприятий в заполярной столице.

Как сообщил мурманский обком КПРФ, траурная церемония состоится 14 мая в 10.00 в прощальном зале Мурманского областного морга (ул. Радищева, д. 29/1).

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