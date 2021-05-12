"Зарплату мамы" в Мурманской области смогут получать женщины без местной регистрации

Действие программы продлят на пять лет - до 31 декабря 2026 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С июля 2018 года жительница Мурманской области, родившие первенца до 26 лет, получают "зарплату мамы" - ежемесячную выплату в 14 тысяч рублей.

Правда, на нее не могли рассчитывать северянки, которые живут в Мурманской области без регистрации. Эту ситуацию решили исправить: после личного приема граждан губернатор Андрей Чибис поручил министерству социального развития и труда проработать расширение программы.

- Теперь выплату смогут получать женщины, родившие первенца до 26 лет, не имеющие регистрации в регионе и места жительства на территории РФ, - сообщил профильный министр Сергей Мякишев. - У нас много семей военных, для которых вопрос регистрации очень важен.

Также действие программы продлят на пять лет - до 31 декабря 2026 года.

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