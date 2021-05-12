"Зарплату мамы" в Мурманской области смогут получать женщины без местной регистрации

Действие программы продлят на пять лет - до 31 декабря 2026 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С июля 2018 года жительница Мурманской области, родившие первенца до 26 лет, получают "зарплату мамы" - ежемесячную выплату в 14 тысяч рублей.
Правда, на нее не могли рассчитывать северянки, которые живут в Мурманской области без регистрации. Эту ситуацию решили исправить: после личного приема граждан губернатор Андрей Чибис поручил министерству социального развития и труда проработать расширение программы.
- Теперь выплату смогут получать женщины, родившие первенца до 26 лет, не имеющие регистрации в регионе и места жительства на территории РФ, - сообщил профильный министр Сергей Мякишев. - У нас много семей военных, для которых вопрос регистрации очень важен.
Также действие программы продлят на пять лет - до 31 декабря 2026 года.
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