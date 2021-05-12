Вячеслава Немкина могут посмертно наградить знаком отличия «За заслуги перед Мурманской областью»

С 1978 по 2008 год он возглавлял комитет по физической культуре и спорту города Мурманска. Фото: Правительство МО

8 мая на 74-м году в Мурманске умер заслуженный работник физической культуры и спорта РФ и почетный работник общего образования РФ Вячеслав Васильевич Немкин.

С 1978 по 2008 год он возглавлял комитет по физической культуре и спорту города Мурманска, в последнее время был помощником депутата Мурманской областной Думы возглавлял Совет ветеранов Мурманской области. Благодаря его поддержке появилась "Мурманская миля", которую сейчас знают как "Гольфстрим", легкоатлетический забег по Кольскому мосту.

Заседание 12 мая в Мурманской областной Думы депутаты начали с минуты молчания по погибшим во время трагедии в Казани, а также из-за смерти Вячеслава Васильевича.

- Сегодня же подготовлю и направлю губернатору ходатайство о присвоению Вячеславу Немкину знака отличия "За заслуги перед Мурманской областью", - сообщил спикер облдумы Сергей Дубовой.

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