В Малом Сафоново из-за пожара в детском саду эвакуировали малышей

При пожаре никто не пострадал. Фото: vk.com/severomorsk

Утром 12 мая в детском саду в поселке Малое Сафоново Мурманской области случился пожар. На месте происшествия работали экстренные службы.

- В здании загорелась проводка, сработала пожарная сигнализация. Детей оперативно эвакуировали, - уточнил "КП-Мурманск" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Как уточнили спасатели, пострадавших при возгорании не было.

Напомним: в Коле на автостоянке сгорели 23 автомобильных кузова. Пожар также повредил стоящий радом бокс и уничтожил 100 квадратных метров травы.

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