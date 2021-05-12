Жителя Печенгского округа оштрафовали за видео о несогласованном митинге

За свой неосмотрительный поступок он получил штраф в 10 тысяч рублей.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В 2021 году в Мурманской области прошел целый ряд несогласованных митингов: три зимой и один весной. Некоторые их участники, в том числе и организаторы, получили штрафы. Такую же меру наказания избрал Печенгский районный суд для северянина, который неосторожно поступил в сети.
- Он мог публиковать в группе «Печенгский округ. Новости по факту» в «ВКонтакте» информацию, доступную для неопределенного круга лиц, и разместил ссылку на видеоролик с YouTube, содержащий публичные призывы к неограниченному кругу лиц принять участие в публичном мероприятии, - сообщили в суде.
Во время заседания выяснилось, что митинг был не согласован, а мужчина не стал выяснять, пиарит он законную встречу или закон нарушающую. За свой неосмотрительный поступок он получил штраф в 10 тысяч рублей.
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