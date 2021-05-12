Депутатам Мурманской областной Думы объяснили, куда пропал Владимир Ахрамейко

Перед тем, как приступить к повестке, Геннадий Степахно поинтересовался, куда пропал Владимир Ахрамейко. Фото: duma-murman.ru
12 мая состоялась вторая часть заседания Мурманской областной Думы, первая прошла еще 22 апреля.
Перед тем, как приступить к повестке, Геннадий Степахно поинтересовался, куда пропал Владимир Ахрамейко. "Мы не видели его с конца прошлого года", - отметил депутат.
- Он работает, я с ним общаюсь. Он болеет, я не скрываю это. Владимир Николаевич находится с женой в Великом Новгороде, его супруга в больнице, они друг за другом ухаживают, - сообщил спикер облдумы Сергей Дубовой.
Владимиру Ахрамейко 7 января исполнилось 79 лет.
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