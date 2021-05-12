Заседание Мурманской областной Думы началось с минуты молчания

Заседание Думы началось с минуты молчания. Фото: Антон ЗАБИРОВ

12 мая депутаты Мурманской областной Думы собрались на очередное заседание. Началось оно с минуты молчания.

Поводов для этого было два: трагические события в Казани, где девять человек погибли и 21 пострадал из-за 19-летнего Ильназ Галяевиев, который с оружием зашел в школу №175 и открыл стрельбу по всем находившимся внутри.

А второй повод - смерть помощника депутата Государственной Думы, заслуженного работника физической культуры и спорта Российской Федерации Вячеслава Васильевича Немкина. Его не стало 8 мая.

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