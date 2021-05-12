Диким лошадям в Кузомени собирают деньги на еду

Наталья и Яков живут в Кузомени с 2016 года и закупают животным корм на время, пока под их копытами не появится трава. Фото: vk.com/mustangipomory

Каждую зиму кто-то из табуна диких лошадей в Кузомени погибал от голода. Но вот уже вторую зиму все живые достопримечательности села в Терском районе встречают весну в полном составе. А все потому, что их под свое крыло взяла семья Чуниных.

Наталья и Яков живут в Кузомени с 2016 года и закупают животным корм на время, пока под их копытами не появится трава. Но прокормить табун - удовольствие дорогое. И без помощи других им не справится.

- Для лошадей в период нетравостоя важнейшим кормом является сено, без него не выжить на одних концентратах, сухарях и овощах. Сено здесь дорогое, так как его особо и нет. 12 рублей за килограмм, доставка минимум 15 тысяч рублей. На шесть лошадей по минимуму до травостоя надо 10 тонн сена (лучше 12 тонн). Итого, вместе с доставкой...ого-го, - рассказывают Чунины.

Все неравнодушные могут поддержать лошадок рублем - перевести посильную сумму. Реквизиты можно найти в группе "Дикие лошади Кольского п-ова".

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