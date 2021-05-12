В Мурманской области хотят запретить продажу энергетиков подросткам. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Мурманская областная Дума рассмотрит законопроект "Об установлении на территории Мурманской области запрета продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков".

– В последние годы резко возрос объем продаж так называемых "энергетиков". Мнение медиков практически единогласно – потребление данных напитков оказывает негативное воздействие на растущий организм. Тот факт, что данная продукция проходит процедуру стандартизации и сертификации на территории Российской Федерации и считается пригодной к употреблению, не может служить основанием для признания ее безопасной для детей и подростков. В силу особенностей своего возраста несовершеннолетние не в состоянии следовать указаниям о безопасной суточной дозировке напитков, об их специальном назначении, об опасном сочетании с другими пищевыми продуктами и лекарствами. Научно доказано, что сам напиток не дает бодрящей энергии организму, а работает за счет личных запасов, которые организм берет сам у себя же. Последствием приема энергетиков является раздражительность, депрессия, расстройство сна. В ряде регионов уже приняты законы, запрещающие продажу "энергетиков" детям и подросткам. И поскольку в России пока отсутствует федеральный закон, регулирующий деятельность в этой сфере, мы предлагаем принять закон региональный, – сообщил председатель комитета областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Мищенко.

Законопроект будет готовиться с учетом мнения прокуратуры и профильных министерств.

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