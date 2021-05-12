Николай Патрушев проведет в Мурманске совещание по вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

12 мая в Мурманске состоится совещание по вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России, которое проведет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Участие в нем примут полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Особое внимание уделят дополнительным мерам по профилактике распространения экстремистских и террористических проявлений, - сообщили в пресс-службе Совета безопасности.

На фоне событий в Казани встреча приобретает особенную актуальность.

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