Жители Мурманска несут цветы к памятнику жертвам интервенции после трагедии в Казани

Северяне несут цветы к памятнику жертвам интервенции. Фото: vk.com/murmanskgroup

11 мая в Казани случилась трагедия вооруженный 19-летний Ильназ Галяевиев зашел в школу №175 и открыл стрельбу по детям и взрослым. Погибли 9 человек, 21 получил ранения.

События в Татарстане потрясли всю страну. Со вторника северяне несут цветы к памятнику жертвам интервенции в центре Мурманска. Этот мемориал стал своеобразным местом для скорбящих. Напомним: после трагедии в Шереметьево именно здесь появилось алое море из гвоздик.

Также трагедия в школе №175 заставила задуматься. В школах Мурманской области будут усилены меры безопасности, а всех северян от 18 до 23 лет, имеющих разрешение на оружие, проверят.

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