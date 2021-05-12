В Мурманске у гипермаркета "О'кей" столкнулись две машины

На улице Шмидта столкнулись Chevrolet и Nissan. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 11 мая на улице Шмидта в Мурманске образовалась серьезная пробка. Причиной стало ДТП с участием двух автомобилей.

- По предварительной информации, в 19.00 в районе дома №11 столкнулись Chevrolet и Nissan. В результате ДТП водитель Chevrolet получил телесные повреждения. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

По словам очевидцев, водитель Chevrolet мог превысить скорость.

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