Какие автомобили в 2020 году были в собственности у депутатов Мурманской областной Думы

11 депутатов от личных машин отказались. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Мурманской областной Думы задекларировали автомобили, которыми владели в 2020 году.

11 депутатов от личных машин отказались. Сергей Дубовой владеет только прицепом, а Геннадий Степахно предпочитает отечественного производителя – у него "ВАЗ-21150". У 12 депутатов- по одном иностранному автомобилю. У Владимира Ахрамейко, Валерия Пантелеева, Максима Белова, Вячеслава Попова, Леонида Лукичева по два автомобиля, при этом у Вячеслава Попова, помимо иностранного авто есть отечественный "УАЗ", остальные предпочитают только зарубежных производителей.

Автомобильные "магнаты" в Думе – это Игорь Найденов и Василий Омельчук. У Игоря Найденова две иномарки и снегоход, у Василия Омельченко – иномарка, "Москвич", снегоход, прицеп и катер.

Только 3 из 32 депутатов владеют товаром отечественного автопрома. Японцев предпочитает 12 депутатов, из них 9 Toyota разных модификаций, по одному представителю Mitsibishi, Infiniti и Nissan. 6 немецких автомобилей: 2 Mersedes, 2 Volkswagen, BMW и Audi. Два американских автомобиля – Ford и Land Rover, два шведа Volvo, один южнокореец Hyundai, один Renault.

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