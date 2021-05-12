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Общество12 мая 2021 14:44

Какие автомобили в 2020 году были в собственности у депутатов Мурманской областной Думы

Какие автомобили задекларировали депутаты Мурманской областной Думы за 2020 год
Вера СЛОНСКАЯ
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11 депутатов от личных машин отказались.

11 депутатов от личных машин отказались.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Мурманской областной Думы задекларировали автомобили, которыми владели в 2020 году.

11 депутатов от личных машин отказались. Сергей Дубовой владеет только прицепом, а Геннадий Степахно предпочитает отечественного производителя – у него "ВАЗ-21150". У 12 депутатов- по одном иностранному автомобилю. У Владимира Ахрамейко, Валерия Пантелеева, Максима Белова, Вячеслава Попова, Леонида Лукичева по два автомобиля, при этом у Вячеслава Попова, помимо иностранного авто есть отечественный "УАЗ", остальные предпочитают только зарубежных производителей.

Автомобильные "магнаты" в Думе – это Игорь Найденов и Василий Омельчук. У Игоря Найденова две иномарки и снегоход, у Василия Омельченко – иномарка, "Москвич", снегоход, прицеп и катер.

Только 3 из 32 депутатов владеют товаром отечественного автопрома. Японцев предпочитает 12 депутатов, из них 9 Toyota разных модификаций, по одному представителю Mitsibishi, Infiniti и Nissan. 6 немецких автомобилей: 2 Mersedes, 2 Volkswagen, BMW и Audi. Два американских автомобиля – Ford и Land Rover, два шведа Volvo, один южнокореец Hyundai, один Renault.

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