Какие автомобили в 2020 году были в собственности у членов правительства Мурманской области

Члены правительства Мурманской области задекларировали автомобили, собственниками которых они были в 2020 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

Члены правительства Мурманской области задекларировали автомобили, собственниками которых они были в 2020 году. Без транспорта обходились министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков, министр информационной политики (помощник губернатора) Александра Кондаурова, председатель комитета по конкурентной политике Алексей Коптев и министр развития Арктики и экономиики Татьяна Русскова.

Другие автовладельцы разделились в своих предпочтениях между тремя странами-производителями автомобилей: Германией, Японией, Южной Кореей.

Японскими Toyota владеют вице-губернаторы Владимир Евменько и Елена Дягилева, начальник управления по реализации антикоррупционной политики Артем Долгов, министр здравоохранения Дмитрий Панычев, а Subaru принадлежит министру соцразвития и труда Сергею Мякишеву. Немцев предпочитают вице-губернаторы Ольга Кузнецова и Юрий Сердечкин , руководитель аппарата правительства Надежда Аксенова – у них задекларированы BMW, а Volkswagen у министра юстиции Ксении Зиннатулиной.

Председатель комитета государственного и финансового контроля Анна Уварова и вице-губернатор - министр строительства Владислав Сандурский в 2020 году были владельцами южнокореских Hyundai, у вице-губернатора Оксаны Демченко KIA.

Анна Уварова дополнительно задекларировала снегоход, Дмитрий Панычев – прицеп.

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