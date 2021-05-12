Какой недвижимостью владели члены правительства Мурманской области в 2020 году

Абсолютным лидером стала вице-губернатор Елена Дягилева, у нее два земельных участка, жилой дом, три квартиры и баня. Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство Мурманской области опубликовало данные о недвижимости, которой владели члены правительства в 2020 году.

Ничего нет у руководителя аппарата правительства Надежды Аксеновой, а у председателя комитета по конкурентной политике Алексея Коптева задекларирован только гараж. Только доли в квартирах указаны у министра информационной политики (помощника губернатора) Александры Кондауровой, министра юстиции Ксении Зинатуллиной, министра соцразвития и труда Сергея Мякишева. Сюда же можно включить и министра ЖКХ и энергетики Алексея Лыженкова – у него квартира в общей собственности с супругой.

По целой квартире в собственности, но единственной, у министра развития Арктики и экономики Татьяны Руссковой, вице-губернатора Ольги Кузнецовой, министра здравоохранения Дмитрия Панычева и вице-губернатора Юрия Сердечкина. При этом у мужчин площадь квартир 125 и 150 кв.м.

У начальника управления по реализации антикоррупционной политики Артема Долгова и председателя комитета государственного и финансового контроля Анны Уваровой есть как квартиры в собственности, так и доли в других квартирах.

Землевладельцами в 2020 году с домом на участке были вице-губернаторы Владимир Евменьков и Оксана Демченко, землевладельцем без жилого строения на участке был еще один зам Владислав Сандурский, при этом у него есть еще две квартиры в собственности.

Абсолютным лидером стала вице-губернатор Елена Дягилева, у нее два земельных участка, жилой дом, три квартиры и баня.

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