У кого в правительстве Мурманской области супруги заработали больше всего в 2020 году

Рейтинг возглавляет министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков: его супруга заработала в два раза больше, чем он – 9,7 миллиона рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Некоторые супруги членов правительства Мурманской области заработали в 2020 году даже больше, чем их вторые половинки.

Рейтинг возглавляет министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков: его супруга заработала в два раза больше, чем он – 9,7 миллиона рублей (4,7 миллиона у самого министра). Супруга Алексея Лыженкова может считаться самой богатой в этом списке, потому что в отличие от ее мужа, у которого в собственности только одна квартира в общей собственности с супругой, у нее есть машина, два земельных участка, две своих квартиры и доли в нежилых помещениях.

На втором месте супруг министра информационной политики (помощника губернатора) Александры Кондауровой. На его счету - 6,4 миллиона рублей. В диапазоне от 4,1 до 4,6 миллиона рублей заработали спутники вице-губернатора Ольги Кузнецовой, председателя комитета по конкурентной политике Алексея Коптева и министра юстиции Ксении Зинатуллиной. Доход супруга министра развития Арктики и экономики Татьяны Руссковой составил 3,9 миллиона рублей.

У руководителя аппарата правительства Надежды Аксеновой, председателя комитета государственного и финансового контроля Анны Уваровой, министра соцразвития и труда Сергея Мякишева доходы мужей и жен в диапазоне от 1 до 1,8 миллиона рублей. Самый маленький доход у мужа вице-губернатор Оксаны Демченко – около 1 тысяч рублей. Все остальные попали в доход от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

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