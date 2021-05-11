После трагедии в Казани в Мурманской области проверят владеющих оружием молодых людей

Все северян от 18 до 23 лет, владеющих оружием, проверят. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трагедия в Казани потрясла всю страну: утром 11 мая в школу №175 вошел вооруженный 19-летний молодой человек, который открыл стрельбу по школьникам, учителям и другим сотрудникам. Девять человек погибли, еще 20 получили ранения разной степени тяжести.

Сразу после случившегося губернатор Андрей Чибис провел экстренное совещание с представителями разных структур. Учебные учреждения региона решили проверить и усилить там меры безопасности.

Также было принято еще одно важное решение: всех северян от 18 до 23 лет, которые получили разрешение на оружие, проверят сотрудники Росгвардии и полиции.

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