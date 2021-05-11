За сутки в Мурманской области никто не умер от коронавируса

За минувшие сутки коронавирус никого не лишил жизни в Заполярье. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 11 мая 2021 года составило 1176 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса в регионе никто не умер.

Напомним: последний раз обходилось без летальных исходов от ковида 22 апреля. Сейчас в регионе COVID-19 уносит 1-3 жизни.

Всего в Мурманской области с марта 2020 года подхватили COVID-19 50 578 человек, 22 новых случая выявили за последние сутки. Выздоровели 47 843 северянина, а на лечении с коронавирусом остаются 1559 пациентов.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+14, всего 25114), Североморск (всего 4660) и Кандалакшский район (всего 3461).

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