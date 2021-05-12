У кого из депутатов Мурманской областной Думы супруги и мужья заработали в 2020 году больше всего

Заработок остальных варьируется от 250 тысяч до 1 миллиона рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Редакция «Комсомольская правда» - Мурманск» составила неофициальный рейтинг супруг депутатов Мурманской областной Думы по их заработку в 2020 году.

На первом месте оказалась супруга депутата Романа Пономарева, ее годовой доход составил чуть меньше 5,5 миллиона рублей. Второй самой богатой леди оказалась супруга Валерия Пантелеева, ее доход 4,7 миллиона рублей.

Примерно одинаковый доход у супруг Максима Белова и Андрея Фоменко – в районе 2,5 миллиона рублей, у Бориса Пищулина супруга заработала 2 миллиона рублей. Примерно одинаковый доход у супруга Ларисы Кругловой и супруги Юрия Назарова - около 1,6 миллиона рублей, с небольшой разницей заработали в 2020 году супруги Евгения Тарбаева, Сергея Дубового, Андрея Чернева и Игоря Найденова – около 1,3 миллиона рублей.

Менее 100 тысяч рублей заработали в 2020 году супруги Юрия Шадрина и Ивана Новокшонова. Заработок остальных варьируется от 250 тысяч до 1 миллиона рублей.

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